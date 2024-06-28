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Ерохина Дарья Савельева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохина Дарья Савельева
Пол
жен
Номер записи
1175
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
90
Двор / Семья
81
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 73
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 81
01 | Ерохин Савелий Матвеев: 44 / 51 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Агафья Никитина: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Дарья Савельева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохина Лукерья Савельева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохина Наталья Савельева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ерохин Афанасий Савельев: 11 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохин Данила Савельев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Ерохин Федор Савельев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина

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