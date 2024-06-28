Ерохин Савелий Матвеев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохин Савелий Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1173
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 90
- Двор / Семья
- 81
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 44
- Возраст по текущей РС
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 73
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 81
01 | Ерохин Савелий Матвеев: 44 / 51 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Агафья Никитина: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Дарья Савельева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохина Лукерья Савельева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохина Наталья Савельева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ерохин Афанасий Савельев: 11 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохин Данила Савельев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Ерохин Федор Савельев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1807 ст.
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