Гладков Иван Егоров
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Гладков Иван Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1170
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 89
- Двор / Семья
- 80
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 73
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 80
01 | Гладков Афанасий Егоров: 18 / 25 | государственный крестьянин - глава
02 | Гладкова Настасья Миронова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Гладков Иван Егоров: 15 / 22 | государственный крестьянин - брат [1]
04 | Гладкова Лукерья Иванова: - / 19 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Гладков Дмитрий Иванов: - / 4 мес. | государственный крестьянин - сын [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1836 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.