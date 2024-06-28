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Гладков Афанасий Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Гладков Афанасий Егоров
Пол
муж
Номер записи
1168
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
89
Двор / Семья
80
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 73
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 80
01 | Гладков Афанасий Егоров: 18 / 25 | государственный крестьянин - глава
02 | Гладкова Настасья Миронова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Гладков Иван Егоров: 15 / 22 | государственный крестьянин - брат [1]
04 | Гладкова Лукерья Иванова: - / 19 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Гладков Дмитрий Иванов: - / 4 мес. | государственный крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.

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