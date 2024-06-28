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Горохова Мавра Ильина

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Горохова Мавра Ильина
Пол
жен
Номер записи
1166
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
88
Двор / Семья
79
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь [9]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 72
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 79
01 | Горохов Ермолай Васильев: 45 / 52 | государственный крестьянин - глава
02 | Горохова Дарья Иванова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Горохова Агрипина Ермолаева: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Горохова Аксинья Ермолаева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Горохов Федор Ермолаев: 15 и 5 нед. / 22 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Горохов Никита Ермолаев: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Горохов Данила Ермолаев: 2 и 10 мес. / 10 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Горохов Никита Ермолаев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Горохов Илья Васильев: 31 / 38 | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Горохова Пелагея Павлова: - / - | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Горохова Стефанида Федорова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [9]
12 | Горохова Екатерина Ильина: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [9]
13 | Горохова Мавра Ильина: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [9]
14 | Горохов Карп Ильин: 5 / - | государственный крестьянин - сын [9]
Дополнительная информация в записи
от 1-й жены
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

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