Горохов Илья Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Горохов Илья Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1162
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 88
- Двор / Семья
- 79
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 72
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 79
01 | Горохов Ермолай Васильев: 45 / 52 | государственный крестьянин - глава
02 | Горохова Дарья Иванова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Горохова Агрипина Ермолаева: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Горохова Аксинья Ермолаева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Горохов Федор Ермолаев: 15 и 5 нед. / 22 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Горохов Никита Ермолаев: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Горохов Данила Ермолаев: 2 и 10 мес. / 10 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Горохов Никита Ермолаев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Горохов Илья Васильев: 31 / 38 | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Горохова Пелагея Павлова: - / - | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Горохова Стефанида Федорова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [9]
12 | Горохова Екатерина Ильина: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [9]
13 | Горохова Мавра Ильина: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [9]
14 | Горохов Карп Ильин: 5 / - | государственный крестьянин - сын [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1820 ст.
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