Дробышов Никита Ефимов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Дробышов Никита Ефимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1153
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 87
- Двор / Семья
- 78
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 44
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1851
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Год смерти
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 72
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 78
01 | Дробышов Никита Ефимов: 44 / - | государственный крестьянин - глава
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1806 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1851 ст.
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