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Дробышов Никита Ефимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Дробышов Никита Ефимов
Пол
муж
Номер записи
1153
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
87
Двор / Семья
78
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
44
Причина выбытия
умер
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1806
Год смерти
1851
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 72
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 78
01 | Дробышов Никита Ефимов: 44 / - | государственный крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.
Дата смерти
Вычислено 1851 ст.

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