Комарева Прасковья Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Комарева Прасковья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1150
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 86
- Двор / Семья
- 77
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- невестка [1]
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 71
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 77
01 | Комарев Харитон Григоьев: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Комарева Агафья Алексеева: - / 46 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Комарева Прасковья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - сестра [1]
04 | Комарева Прасковья Иванова: - / 36 | государственная крестьянка - невестка [1]
05 | Комарев Стефан Ксенифонтов: 8 / 15 | государственный крестьянин - племянник [1]
06 | Комарев Василий Ксенифонтов: 4 / 11 | государственный крестьянин - племянник [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1822 ст.
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