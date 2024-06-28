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Комарев Харитон Григоьев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Комарев Харитон Григоьев
Пол
муж
Номер записи
1147
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
86
Двор / Семья
77
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 71
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 77
01 | Комарев Харитон Григоьев: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Комарева Агафья Алексеева: - / 46 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Комарева Прасковья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - сестра [1]
04 | Комарева Прасковья Иванова: - / 36 | государственная крестьянка - невестка [1]
05 | Комарев Стефан Ксенифонтов: 8 / 15 | государственный крестьянин - племянник [1]
06 | Комарев Василий Ксенифонтов: 4 / 11 | государственный крестьянин - племянник [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.

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