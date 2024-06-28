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Русанова Елена Евдокимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Русанова Елена Евдокимова
Пол
жен
Номер записи
1141
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
85
Двор / Семья
76
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь [3]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 71
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 76
01 | Русанов Василий Леонов: 52 / 59 | государственный крестьянин - глава
02 | Русанова Анна Елисеева: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Русанов Евдоким Васильев: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Русанова Агафья Ефимова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Русанова Елена Евдокимова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Русанов Иван Евдокимов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Русанов Никита Евдокимов: 3 дня / - | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Русанов Василий Васильев: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Русанова Наталья Никитина: - / 32 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Русанова Марья Васильева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [8]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1856 ст.
Место рождения
д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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