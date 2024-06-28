Русанова Агафья Ефимова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Русанова Агафья Ефимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1140
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 85
- Двор / Семья
- 76
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена [3]
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 71
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 76
01 | Русанов Василий Леонов: 52 / 59 | государственный крестьянин - глава
02 | Русанова Анна Елисеева: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Русанов Евдоким Васильев: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Русанова Агафья Ефимова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Русанова Елена Евдокимова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Русанов Иван Евдокимов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Русанов Никита Евдокимов: 3 дня / - | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Русанов Василий Васильев: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Русанова Наталья Никитина: - / 32 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Русанова Марья Васильева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [8]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1827 ст.
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