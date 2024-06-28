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Подерягин Егор Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Подерягин Егор Иванов
Пол
муж
Номер записи
1136
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
84
Двор / Семья
75
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын [1]
Причина поступления
новорожденный
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 71
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 75
01 | Подерягин Иван Прокофьев: 44 / 51 | государственный крестьянин - глава
02 | Подерягина Матрена Григорьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Подерягина Настасья Иванова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Подерягин Петр Иванов: 16 / 23 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Подерягина Анисья Прохорова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Подерягин Аким Петров: - / 2 | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Подерягин Тихон Иванов: 4 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Подерягин Егор Иванов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1856 ст.

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