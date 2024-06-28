Подерягин Петр Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Подерягин Петр Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1132
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 84
- Двор / Семья
- 75
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 71
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 75
01 | Подерягин Иван Прокофьев: 44 / 51 | государственный крестьянин - глава
02 | Подерягина Матрена Григорьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Подерягина Настасья Иванова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Подерягин Петр Иванов: 16 / 23 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Подерягина Анисья Прохорова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Подерягин Аким Петров: - / 2 | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Подерягин Тихон Иванов: 4 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Подерягин Егор Иванов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1835 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.