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Асташов Петр Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Асташов Петр Иванов
Пол
муж
Номер записи
1120
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
83
Двор / Семья
74
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 70
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 74
01 | Асташов Иван Иванов: 39 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Асташова Настасья Гаврилова: - / 44 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Асташова Авдотья Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Асташов Петр Иванов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Асташова Акулина Егорова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Асташов Никита Иванов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Асташов Григорий Иванов: 32 / 39 | государственный крестьянин - брат [1]
08 | Асташова Марфа Иудина: - / 27 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Асташова Прасковья Григорьева: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Асташова Ульяна Григорьева: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [7]
11 | Асташова Мавра Григорьева: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [7]
12 | Асташов Михайла Григорьев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [7]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1838 ст.

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