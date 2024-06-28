Асташов Петр Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Асташов Петр Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1120
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 83
- Двор / Семья
- 74
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 70
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 74
01 | Асташов Иван Иванов: 39 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Асташова Настасья Гаврилова: - / 44 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Асташова Авдотья Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Асташов Петр Иванов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Асташова Акулина Егорова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Асташов Никита Иванов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Асташов Григорий Иванов: 32 / 39 | государственный крестьянин - брат [1]
08 | Асташова Марфа Иудина: - / 27 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Асташова Прасковья Григорьева: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Асташова Ульяна Григорьева: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [7]
11 | Асташова Мавра Григорьева: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [7]
12 | Асташов Михайла Григорьев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1838 ст.
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