Салодилова Марья Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Салодилова Марья Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1112
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 82
- Двор / Семья
- 73
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь [1]
- Причина выбытия
- это семейство значится в конце сей сказки под №169
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 70
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 73
01 | Салодилов Никита Дмитриев: 62 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Салодилова Федосья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Салодилова Прасковья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Салодилова Елена Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Салодилова Марья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Салодилова Марья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Салодилов Емельян Никитин: - / - | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Салодилов Иван Никитин: - / - | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Салодилов Савелий Никитин: - / - | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Салодилов Никанор Федоров: - / - | государственный крестьянин - внук [1]
- Дополнительная информация в записи
- 2-я Марья
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
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