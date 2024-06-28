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Салодилова Федосья Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Салодилова Федосья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
1108
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
82
Двор / Семья
73
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Причина выбытия
это семейство значится в конце сей сказки под №165
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 70
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 73
01 | Салодилов Никита Дмитриев: 62 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Салодилова Федосья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Салодилова Прасковья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Салодилова Елена Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Салодилова Марья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Салодилова Марья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Салодилов Емельян Никитин: - / - | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Салодилов Иван Никитин: - / - | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Салодилов Савелий Никитин: - / - | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Салодилов Никанор Федоров: - / - | государственный крестьянин - внук [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина

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