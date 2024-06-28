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Салодилов Никита Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Салодилов Никита Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
1107
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
82
Двор / Семья
73
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
62
Причина выбытия
это семейство значится в конце сей сказки под №164
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 70
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 73
01 | Салодилов Никита Дмитриев: 62 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Салодилова Федосья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Салодилова Прасковья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Салодилова Елена Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Салодилова Марья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Салодилова Марья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Салодилов Емельян Никитин: - / - | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Салодилов Иван Никитин: - / - | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Салодилов Савелий Никитин: - / - | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Салодилов Никанор Федоров: - / - | государственный крестьянин - внук [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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