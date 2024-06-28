Ерохина Акулина Евсеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохина Акулина Евсеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1099
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 81
- Двор / Семья
- 72
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать [1]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1853
- Год смерти
- 1853
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 69
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 72
01 | Ерохин Яков Емельянов: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Акулина Евсеева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Ерохина Прасковья Емельянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Ерохина Анна Сидорова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
05 | Ерохина Марья Яковлева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ерохин Пантилимон Яковлев: 20 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохин Стефан Емельянов: 15 и 5 мес. / 23 | государственный крестьянин - брат [1]
08 | Ерохина Соломонида Леонова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ерохина Матрена Стефанова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1853 ст.
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