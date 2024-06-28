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Ерохин Яков Емельянов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохин Яков Емельянов
Пол
муж
Номер записи
1098
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
81
Двор / Семья
72
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 69
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 72
01 | Ерохин Яков Емельянов: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Акулина Евсеева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Ерохина Прасковья Емельянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Ерохина Анна Сидорова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
05 | Ерохина Марья Яковлева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ерохин Пантилимон Яковлев: 20 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохин Стефан Емельянов: 15 и 5 мес. / 23 | государственный крестьянин - брат [1]
08 | Ерохина Соломонида Леонова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ерохина Матрена Стефанова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [7]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.

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