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Шелаев Афанасий Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шелаев Афанасий Федоров
Пол
муж
Номер записи
1090
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
79
Двор / Семья
70
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын [2]
Возраст по прошлой РС
1 мес.
Причина выбытия
умер
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1850
Год смерти
1852
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 69
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 70
01 | Шелаев Терентий Тихонов: 57 / 64 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаев Федор Терентьев: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Шелаева Арина Иванова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Шелаева Татьяна Федорова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Шелаева Агафья Федорова: - / 3 дня | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Шелаев Василий Федоров: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [2]
07 | Шелаев Афанасий Федоров: 1 мес. / - | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Шелаев Алексей Федоров: - / 3 дня | государственный крестьянин - сын [2]
09 | Шелаев Архип Терентьев: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Шелаева Лукерья Сусоева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Шелаев Елистрат Архипов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [9]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1850 ст.
Дата смерти
Вычислено 1852 ст.

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