Шелаев Федор Терентьев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Шелаев Федор Терентьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1085
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 79
- Двор / Семья
- 70
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 69
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 70
01 | Шелаев Терентий Тихонов: 57 / 64 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаев Федор Терентьев: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Шелаева Арина Иванова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Шелаева Татьяна Федорова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Шелаева Агафья Федорова: - / 3 дня | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Шелаев Василий Федоров: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [2]
07 | Шелаев Афанасий Федоров: 1 мес. / - | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Шелаев Алексей Федоров: - / 3 дня | государственный крестьянин - сын [2]
09 | Шелаев Архип Терентьев: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Шелаева Лукерья Сусоева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Шелаев Елистрат Архипов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1823 ст.
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