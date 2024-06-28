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Рощупкина Татьяна Федосеева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Рощупкина Татьяна Федосеева
Пол
жен
Номер записи
1078
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
78
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 68
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 69
01 | Рощупкин Федосей Никитин: 38 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Рощупкина Марфа Григорьева: - / 44 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Рощупкина Марфа Федосеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Рощупкина Татьяна Федосеева: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Рощупкина Акулина Федосеева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Рощупкин Пигасей Федосеев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Рощупкин Наум Федосеев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Рощупкин Тихон Никитин: 31 / 38 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Рощупкина Варвара Григорьева: - / 34 | государственная крестьянка - жена [8]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

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