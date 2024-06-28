Рощупкина Марфа Федосеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Рощупкина Марфа Федосеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1077
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 78
- Двор / Семья
- 69
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь [1]
- Причина выбытия
- вышла замуж
- Год убытия
- 1858
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 68
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 69
01 | Рощупкин Федосей Никитин: 38 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Рощупкина Марфа Григорьева: - / 44 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Рощупкина Марфа Федосеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Рощупкина Татьяна Федосеева: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Рощупкина Акулина Федосеева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Рощупкин Пигасей Федосеев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Рощупкин Наум Федосеев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Рощупкин Тихон Никитин: 31 / 38 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Рощупкина Варвара Григорьева: - / 34 | государственная крестьянка - жена [8]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
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