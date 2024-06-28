Глебова Акулина Аксентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебова Акулина Аксентьева

Глебова Акулина Аксентьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Глебова Акулина Аксентьева
Пол
жен
Номер записи
1072
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
77
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 68
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 68
01 | Глебов Аксентей Филипов: 40 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Глебова Матрена Евтеева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Глебова Акулина Аксентьева: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Глебов Федор Аксентьев: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Глебов Евдоким Аксентьев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close