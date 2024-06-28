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Глебов Аксентей Филипов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Глебов Аксентей Филипов
Пол
муж
Номер записи
1070
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
77
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Причина выбытия
умер
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1810
Год смерти
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 68
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 68
01 | Глебов Аксентей Филипов: 40 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Глебова Матрена Евтеева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Глебова Акулина Аксентьева: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Глебов Федор Аксентьев: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Глебов Евдоким Аксентьев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Дата смерти
Вычислено 1854 ст.

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