Асташов Семен Никитин
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Асташов Семен Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1068
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 76
- Двор / Семья
- 67
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 68
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 67
01 | Асташов Никита Егоров: 14 / 21 | государственный крестьянин - глава
02 | Асташова Матрена Логвинова: - / 47 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Асташова Марья Евдокимова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Асташов Семен Никитин: - / 1 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Асташов Петр Егоров: - / 15 | кантонист - брат [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1857 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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