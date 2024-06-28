Асташова Марья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсташова Марья Евдокимова

Асташова Марья Евдокимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Асташова Марья Евдокимова
Пол
жен
Номер записи
1067
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
76
Двор / Семья
67
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 68
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 67
01 | Асташов Никита Егоров: 14 / 21 | государственный крестьянин - глава
02 | Асташова Матрена Логвинова: - / 47 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Асташова Марья Евдокимова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Асташов Семен Никитин: - / 1 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Асташов Петр Егоров: - / 15 | кантонист - брат [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1838 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close