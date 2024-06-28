Бегичев Лукьян Дмитриев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Бегичев Лукьян Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1063
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 75
- Двор / Семья
- 66
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 67
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 66
01 | Бегичев Дмитрий Петров: 50 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Бегичева Дарья Антонова: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Бегичева Настасья Иванова: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Бегичева Пелагея Дмитриева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Бегичев Лукьян Дмитриев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Бегичев Роман Дмитриев: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1832 ст.
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