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Бегичев Лукьян Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Бегичев Лукьян Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
1063
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
75
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 67
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 66
01 | Бегичев Дмитрий Петров: 50 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Бегичева Дарья Антонова: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Бегичева Настасья Иванова: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Бегичева Пелагея Дмитриева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Бегичев Лукьян Дмитриев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Бегичев Роман Дмитриев: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.

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