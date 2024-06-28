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Бегичев Дмитрий Петров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Бегичев Дмитрий Петров
Пол
муж
Номер записи
1059
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
75
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умер
Год убытия
1853
Год рождения вычисленный
1800
Год смерти
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 67
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 66
01 | Бегичев Дмитрий Петров: 50 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Бегичева Дарья Антонова: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Бегичева Настасья Иванова: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Бегичева Пелагея Дмитриева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Бегичев Лукьян Дмитриев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Бегичев Роман Дмитриев: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1800 ст.
Дата смерти
Вычислено 1853 ст.

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