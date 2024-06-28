Богословский Марья Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Богословский Марья Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1057
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 74
- Двор / Семья
- 65
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- внучка [1]
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 67
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 65
01 | Богословский Ларион Семенов: 55 / 62 | государственный крестьянин - глава
02 | Богословская Арина Федорова: - / 36 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Богословская Матрена Ларионова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Богословская Анна Ларионова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Богословский Дмитрий Ларионов: 29 / 36 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Богословская Арина Митрофанова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Богословский Павел Ларионов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Богословский Федор Ларионов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Богословский Федор Федоров: 13 / 20 | государственный крестьянин - внук [1]
10 | Богословская Агафья Матвеева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Богословский Петр Федоров: 4 / 11 | государственный крестьянин - внук [1]
12 | Богословский Марья Федорова: - / 16 | государственный крестьянин - внучка [1]
13 | Богословский Татьяна Федорова: - / 14 | государственный крестьянин - внучка [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1842 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.