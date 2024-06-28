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Богословский Федор Ларионов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Богословский Федор Ларионов
Пол
муж
Номер записи
1053
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
74
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 67
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 65
01 | Богословский Ларион Семенов: 55 / 62 | государственный крестьянин - глава
02 | Богословская Арина Федорова: - / 36 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Богословская Матрена Ларионова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Богословская Анна Ларионова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Богословский Дмитрий Ларионов: 29 / 36 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Богословская Арина Митрофанова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Богословский Павел Ларионов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Богословский Федор Ларионов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Богословский Федор Федоров: 13 / 20 | государственный крестьянин - внук [1]
10 | Богословская Агафья Матвеева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Богословский Петр Федоров: 4 / 11 | государственный крестьянин - внук [1]
12 | Богословский Марья Федорова: - / 16 | государственный крестьянин - внучка [1]
13 | Богословский Татьяна Федорова: - / 14 | государственный крестьянин - внучка [1]
Дополнительная информация в записи
от 2-й жены
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

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