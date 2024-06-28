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Дробышова Мавра Уколова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Дробышова Мавра Уколова
Пол
жен
Номер записи
1041
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
73
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь [5]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 66
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 64
01 | Дробышов Григорий Иванов: 59 / 66 | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышова Степанида Афанасьева: - / 64 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Дробышов Никифор Григорьев: 41 / - | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Дробышова Настасья Семенова: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Дробышов Укол Григорьев: 33 / 40 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Дробышова Хрестина Григорьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Дробышова Мавра Уколова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Дробышова Марья Уколова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Дробышова Екатерина Уколова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Дробышов Данила Уколов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [5]
11 | Дробышов Павел Уколов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [5]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

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