Дробышова Степанида Афанасьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Дробышова Степанида Афанасьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1036
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 73
- Двор / Семья
- 64
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 64
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 66
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 64
01 | Дробышов Григорий Иванов: 59 / 66 | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышова Степанида Афанасьева: - / 64 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Дробышов Никифор Григорьев: 41 / - | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Дробышова Настасья Семенова: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Дробышов Укол Григорьев: 33 / 40 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Дробышова Хрестина Григорьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Дробышова Мавра Уколова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Дробышова Марья Уколова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Дробышова Екатерина Уколова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Дробышов Данила Уколов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [5]
11 | Дробышов Павел Уколов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1794 ст.
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