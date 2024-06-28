Луньшин Демьян Павлов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Луньшин Демьян Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1028
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 72
- Двор / Семья
- 63
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын [6]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 66
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 63
01 | Луньшин Данила Алексеев: 66 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Луньшина Агафья Пантилимонова: - / 64 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Луньшина Настасья Данилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Луньшина Авдотья Данилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Луньшина Матрена Данилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Луньшин Павел Данилов: 32 / 39 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Луньшина Матрена Егорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Луньшина Лукерья Павлова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Луньшин Демьян Павлов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Луньшин Трофим Павлов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [6]
11 | Луньшин Сергей Данилов: 20 / - | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Луньшин Иван Данилов: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
13 | Луньшина Аксинья Сергеева: - / 23 | государственная крестьянка - жена [12]
14 | Луньшина Агафья Иванова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [12]
15 | Луньшин Петр Иванов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [12]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1844 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.