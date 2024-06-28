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Луньшина Матрена Данилова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Луньшина Матрена Данилова
Пол
жен
Номер записи
1024
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
72
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1857
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 66
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 63
01 | Луньшин Данила Алексеев: 66 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Луньшина Агафья Пантилимонова: - / 64 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Луньшина Настасья Данилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Луньшина Авдотья Данилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Луньшина Матрена Данилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Луньшин Павел Данилов: 32 / 39 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Луньшина Матрена Егорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Луньшина Лукерья Павлова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Луньшин Демьян Павлов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Луньшин Трофим Павлов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [6]
11 | Луньшин Сергей Данилов: 20 / - | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Луньшин Иван Данилов: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
13 | Луньшина Аксинья Сергеева: - / 23 | государственная крестьянка - жена [12]
14 | Луньшина Агафья Иванова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [12]
15 | Луньшин Петр Иванов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [12]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина

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