Ерохин Стефан Устинов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохин Стефан Устинов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1014
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 71
- Двор / Семья
- 62
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- сын [7]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 65
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 62
01 | Ерохин Гаврила Иванов: 38 / 45 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Аксинья Абрамова: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Ерохина Дарья Спиридонова: - / 43 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Ерохина Прасковья Гаврилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохин Иван Гаврилов: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Ерохин Лаврентий Гаврилов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохин Устин Иванов: 27 / 34 | государственный крестьянин - брат [1]
08 | Ерохина Агафья Емельянова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ерохина Настасья Устинова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Ерохин Филип Устинов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [7]
11 | Ерохин Федор Устинов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [7]
12 | Ерохин Стефан Устинов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [7]
13 | Ерохин Игнат Устинов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [7]
14 | Ерохин Андрей Устинов: - / 2 мес. | государственный крестьянин - сын [7]
15 | Ерохина Матрена Ефимова: - / 52 | солдатка - тетка [1]
16 | Ерохина Марья: - / - | государственный крестьянин - дочь [15]
17 | Ерохина Агафья: - / - | государственный крестьянин - дочь [15]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1851 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.