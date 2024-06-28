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Ерохина Прасковья Гаврилова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохина Прасковья Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
1006
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
71
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1852
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 65
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 62
01 | Ерохин Гаврила Иванов: 38 / 45 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Аксинья Абрамова: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Ерохина Дарья Спиридонова: - / 43 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Ерохина Прасковья Гаврилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохин Иван Гаврилов: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Ерохин Лаврентий Гаврилов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохин Устин Иванов: 27 / 34 | государственный крестьянин - брат [1]
08 | Ерохина Агафья Емельянова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ерохина Настасья Устинова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Ерохин Филип Устинов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [7]
11 | Ерохин Федор Устинов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [7]
12 | Ерохин Стефан Устинов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [7]
13 | Ерохин Игнат Устинов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [7]
14 | Ерохин Андрей Устинов: - / 2 мес. | государственный крестьянин - сын [7]
15 | Ерохина Матрена Ефимова: - / 52 | солдатка - тетка [1]
16 | Ерохина Марья: - / - | государственный крестьянин - дочь [15]
17 | Ерохина Агафья: - / - | государственный крестьянин - дочь [15]
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