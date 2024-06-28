Глебова Авдотья Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Глебова Авдотья Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 995
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 70
- Двор / Семья
- 61
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [2]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 64
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 61
01 | Глебов Карп Федоров: 32 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Глебова Анна Елисеева: - / 48 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Глебова Елена Федорова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Глебова Авдотья Федорова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Глебов Иван Федоров: 22 / 29 | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Глебова Авдотья Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Глебова Елизавета Иванова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [5]
08 | Глебов Ларион Федоров: 20 / 27 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Глебова Варвара Кононова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Глебова Пелагея Ларионова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Глебов Емельян Ларионов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [8]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1844 ст.
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