Глебов Карп Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебов Карп Федоров

Глебов Карп Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Глебов Карп Федоров
Пол
муж
Номер записи
992
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
70
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Причина выбытия
в безвестной отлучке
Год убытия
1845
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 64
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 61
01 | Глебов Карп Федоров: 32 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Глебова Анна Елисеева: - / 48 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Глебова Елена Федорова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Глебова Авдотья Федорова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Глебов Иван Федоров: 22 / 29 | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Глебова Авдотья Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Глебова Елизавета Иванова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [5]
08 | Глебов Ларион Федоров: 20 / 27 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Глебова Варвара Кононова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Глебова Пелагея Ларионова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Глебов Емельян Ларионов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [8]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1818 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close