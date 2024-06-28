Бегичева Прасковья Корнеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Бегичева Прасковья Корнеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 987
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 68
- Двор / Семья
- 60
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- невестка [1]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1853
- Год смерти
- 1853
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 63
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 60
01 | Бегичев Демьян Марков: 53 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Бегичева Домна Михайлова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Бегичева Арина Демьянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Бегичева Авдотья Демьянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Бегичева Ефимия Федорова: - / - | государственная крестьянка - невестка [1]
06 | Бегичева Прасковья Корнеева: - / - | государственная крестьянка - невестка [1]
07 | Бегичев Агей Демьянов: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Бегичева Агрипина Семенова: - / 25 | государственный крестьянин - жена [7]
09 | Бегичева Пелагея Агеева: - / 2 | государственный крестьянин - дочь [7]
10 | Бегичева Прасковья Агеева: - / 0,5 | государственный крестьянин - дочь [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1853 ст.
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