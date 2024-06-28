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Бегичева Домна Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Бегичева Домна Михайлова
Пол
жен
Номер записи
983
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
68
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 63
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 60
01 | Бегичев Демьян Марков: 53 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Бегичева Домна Михайлова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Бегичева Арина Демьянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Бегичева Авдотья Демьянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Бегичева Ефимия Федорова: - / - | государственная крестьянка - невестка [1]
06 | Бегичева Прасковья Корнеева: - / - | государственная крестьянка - невестка [1]
07 | Бегичев Агей Демьянов: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Бегичева Агрипина Семенова: - / 25 | государственный крестьянин - жена [7]
09 | Бегичева Пелагея Агеева: - / 2 | государственный крестьянин - дочь [7]
10 | Бегичева Прасковья Агеева: - / 0,5 | государственный крестьянин - дочь [7]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.

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