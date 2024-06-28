Подерягина Агафья Матвеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Подерягина Агафья Матвеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 980
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 67
- Двор / Семья
- 59
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 63
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 59
01 | Подерягин Иван Фатеев: 44 / 51 | государственный крестьянин - глава
02 | Подерягина Агафья Матвеева: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Подерягина Прасковья Васильева: - / - | государственная крестьянка - приемная дочь [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1806 ст.
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