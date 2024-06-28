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Подерягина Агафья Матвеева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Подерягина Агафья Матвеева
Пол
жен
Номер записи
980
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
67
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 63
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 59
01 | Подерягин Иван Фатеев: 44 / 51 | государственный крестьянин - глава
02 | Подерягина Агафья Матвеева: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Подерягина Прасковья Васильева: - / - | государственная крестьянка - приемная дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.

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