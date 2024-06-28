Горохова Прасковья Лукьянова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Горохова Прасковья Лукьянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 978
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 66
- Двор / Семья
- 58
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сестра [5]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1854
- Год смерти
- 1854
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 63
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 58
01 | Горохов Никифор Платонов: 53 / 60 | государственный крестьянин - глава
02 | Горохова Агафья Иванова: - / 46 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Горохов Евдоким Никифоров: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Горохов Ефим Никифоров: - / 7 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Горохов Кондрат Лукьянов: 11 / 18 | государственный крестьянин - племянник [1]
06 | Горохова Прасковья Лукьянова: - / - | государственная крестьянка - сестра [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1854 ст.
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