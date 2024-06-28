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Горохов Евдоким Никифоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Горохов Евдоким Никифоров
Пол
муж
Номер записи
975
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
66
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 63
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 58
01 | Горохов Никифор Платонов: 53 / 60 | государственный крестьянин - глава
02 | Горохова Агафья Иванова: - / 46 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Горохов Евдоким Никифоров: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Горохов Ефим Никифоров: - / 7 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Горохов Кондрат Лукьянов: 11 / 18 | государственный крестьянин - племянник [1]
06 | Горохова Прасковья Лукьянова: - / - | государственная крестьянка - сестра [5]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1847 ст.

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