Жерлицын Увар Артамонов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Жерлицын Увар Артамонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 963
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 65
- Двор / Семья
- 57
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Год смерти
- 1855
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 62
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 57
01 | Жерлицын Артамон Трифонов: 58 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Жерлицын Сергей Артамонов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Жерлицына Марья Филипова: - / - | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Жерлицына Прасковья Григорьева: - / 30 | государственная крестьянка - жена [2]
05 | Жерлицын Моисей Сергеев: 1 / - | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Жерлицын Увар Артамонов: 22 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Жерлицына Прасковья Уварова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [6]
08 | Жерлицына Марина Уварова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Жерлицын Емельян Андреянов: 14 / 21 | государственный крестьянин - внук [1]
10 | Жерлицына Пелагея Петрова: - / 44 | государственная крестьянка - мать [9]
11 | Жерлицына Авдотья Андреянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
12 | Жерлицына Харитина Андреянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Жерлицына Зеновия Андреянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
14 | Жерлицына Лукерья Панфилова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [9]
15 | Жерлицын Семен Андреянов: 5 / 12 | государственный крестьянин - внук [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1828 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1855 ст.
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