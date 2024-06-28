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Жерлицын Артамон Трифонов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Жерлицын Артамон Трифонов
Пол
муж
Номер записи
958
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
65
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
58
Причина выбытия
умер
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1792
Год смерти
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 62
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 57
01 | Жерлицын Артамон Трифонов: 58 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Жерлицын Сергей Артамонов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Жерлицына Марья Филипова: - / - | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Жерлицына Прасковья Григорьева: - / 30 | государственная крестьянка - жена [2]
05 | Жерлицын Моисей Сергеев: 1 / - | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Жерлицын Увар Артамонов: 22 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Жерлицына Прасковья Уварова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [6]
08 | Жерлицына Марина Уварова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Жерлицын Емельян Андреянов: 14 / 21 | государственный крестьянин - внук [1]
10 | Жерлицына Пелагея Петрова: - / 44 | государственная крестьянка - мать [9]
11 | Жерлицына Авдотья Андреянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
12 | Жерлицына Харитина Андреянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Жерлицына Зеновия Андреянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
14 | Жерлицына Лукерья Панфилова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [9]
15 | Жерлицын Семен Андреянов: 5 / 12 | государственный крестьянин - внук [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.
Дата смерти
Вычислено 1854 ст.

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