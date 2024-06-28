Вереин Кирила Александров
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Вереин Кирила Александров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 947
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 64
- Двор / Семья
- 56
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [2]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 61
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 56
01 | Вереин Антон Афанасьев: 69 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Вереин Александр Антонов: 35 / 42 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Вереина Василиса Федорова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Вереина Авдотья Александрова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Вереин Кирила Александров: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Вереина Прасковья Васильева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Вереин Григорий Александров: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Вереин Иван Антонов: 29 / 36 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Вереина Александра Тимофеева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Вереина Федосья Иванова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Вереина Домна Иванова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Вереина Марья Иванова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [8]
13 | Вереин Василий Васильев: 18 / - | государственный крестьянин - внук [1]
14 | Вереина Авдотья Васильева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Вереина Елена Васильева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [13]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1837 ст.
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