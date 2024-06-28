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Вереин Александр Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Вереин Александр Антонов
Пол
муж
Номер записи
944
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
64
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 61
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 56
01 | Вереин Антон Афанасьев: 69 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Вереин Александр Антонов: 35 / 42 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Вереина Василиса Федорова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Вереина Авдотья Александрова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Вереин Кирила Александров: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Вереина Прасковья Васильева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Вереин Григорий Александров: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Вереин Иван Антонов: 29 / 36 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Вереина Александра Тимофеева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Вереина Федосья Иванова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Вереина Домна Иванова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Вереина Марья Иванова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [8]
13 | Вереин Василий Васильев: 18 / - | государственный крестьянин - внук [1]
14 | Вереина Авдотья Васильева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Вереина Елена Васильева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [13]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1816 ст.

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