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Вереин Николай Савельев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Вереин Николай Савельев
Пол
муж
Номер записи
936
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
63
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын [5]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 60
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 55
01 | Вереин Михайла Свиридов: 57 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Вереина Авдотья Алексеева: - / 57 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Вереина Дарья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Вереина Варвара Николаева: - / - | государственная крестьянка - внучка [1]
05 | Вереин Савелий Михайлов: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Вереина Акулина Васильева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Вереина Елизавета Савельева: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Вереин Марка Савельев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Вереин Николай Савельев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [5]
10 | Вереин Иван Михайлов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Вереин Григорий Свиридов: 28 / 35 | государственный крестьянин - брат [1]
12 | Вереина Авдотья Павлова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Вереина Арина Григорьева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Вереин Федот Григорьев: 3 мес. / - | государственный крестьянин - сын [11]
15 | Вереин Ларион Григорьев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [11]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1855 ст.
Место рождения
д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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