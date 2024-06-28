Вереин Николай Савельев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Вереин Николай Савельев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 936
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 63
- Двор / Семья
- 55
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын [5]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 60
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 55
01 | Вереин Михайла Свиридов: 57 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Вереина Авдотья Алексеева: - / 57 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Вереина Дарья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Вереина Варвара Николаева: - / - | государственная крестьянка - внучка [1]
05 | Вереин Савелий Михайлов: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Вереина Акулина Васильева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Вереина Елизавета Савельева: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Вереин Марка Савельев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Вереин Николай Савельев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [5]
10 | Вереин Иван Михайлов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Вереин Григорий Свиридов: 28 / 35 | государственный крестьянин - брат [1]
12 | Вереина Авдотья Павлова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Вереина Арина Григорьева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Вереин Федот Григорьев: 3 мес. / - | государственный крестьянин - сын [11]
15 | Вереин Ларион Григорьев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1855 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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