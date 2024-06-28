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Ерохина Аксинья Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохина Аксинья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
926
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
61
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сестра [7]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 60
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 54
01 | Ерохин Прокофий Петров: 41 / 48 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Дарья Васильева: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Пелагея Прокофьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохина Марфа Прокофьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохина Марья Прокофьева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ерохин Терентий Прокофьев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохин Стефан Михайлов: 30 / 37 | государственный крестьянин - племянник [1]
08 | Ерохина Марья Павлова: - / - | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ерохина Марья Денисова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [7]
10 | Ерохин Захар Стефанов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [7]
11 | Ерохин Яков Стефанов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [7]
12 | Ерохин Василий Стефанов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [7]
13 | Ерохина Аксинья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - сестра [7]
14 | Ерохина Екатерина Михайлова: - / 20 | государственная крестьянка - сестра [7]
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